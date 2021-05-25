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Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner bir döndü pir döndü! “Değişim zamanı” dedi sosyal medya onu konuştu

Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner bir döndü pir döndü! “Değişim zamanı” dedi sosyal medya onu konuştu
25.05.2021 11:11
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Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner bir döndü pir döndü! Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasıyla ekranlara veda eden ünlü oyuncu Aslıhan Güner, bir süredir kapalı olan Instagram hesabın tekrar kullanmaya başladı. Ünlü oyuncunun ilk paylaşımı ise hayranlarını heyecanlandırdı. Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Aslıhan Güner, "Değişim zamanı" notunu düştüğü paylaşımıyla kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in o paylaşımı…


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