Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner bir döndü pir döndü! “Değişim zamanı” dedi sosyal medya onu konuştu
Kuzey Yıldızı'nın Yıldız'ı Aslıhan Güner bir döndü pir döndü! Başrolünü İsmail Demirci ile paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final yapmasıyla ekranlara veda eden ünlü oyuncu Aslıhan Güner, bir süredir kapalı olan Instagram hesabın tekrar kullanmaya başladı. Ünlü oyuncunun ilk paylaşımı ise hayranlarını heyecanlandırdı. Kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Aslıhan Güner, "Değişim zamanı" notunu düştüğü paylaşımıyla kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in o paylaşımı…
25.05.2021 02:08
- Son Güncelleme: 25.05.2021 02:10
Kuzey Yıldız'ı İlk Aşk dizisinin final yapmasıyla ekranlara veda eden ünlü oyuncu Aslıhan Güner, bir süredir kapalı olan Instagram hesabın tekrar kullanmaya başladı.
Ünlü oyuncunun ilk paylaşımı ise hayranlarını heyecanlandırdı. Kızıl saçlarıyla verdiği pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sunan Aslıhan Güner, paylaşımın altına "Değişim zamanı… Son kızıl saçlı Aslıhan fotoğrafıdır…" notunu düşerek imaj değiştireceğinin sinyalini verdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Sana her şey yakışır, merakla bekliyoruz" yorumları yapıldı.
İşte ünlü oyuncu Aslıhan Güner'in hayranlarını heyecanlandıran o paylaşımı…
Aslıhan Güner'in paylaşımının ardından ünlü oyuncunun eski hali merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte başta Aslıhan Güner olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…