Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, şimdilerde Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla ortalığı sallıyor. Tescilli güzel, Kuruluş Osman'ın yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Aslıhan Karalar'ın hayranları çocuk fotoğrafını görünce beğeni yağmuruna tuttu. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın çocukluk fotoğrafı.