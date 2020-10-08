Şevval Şahin'in yarı İngilizce yarı Türkçe konuşmasına tepki yağdı! Estetik, korona partileri derken şimdi de Türkçe'yi katletti...

Şevval Şahin'in Youtube programında yemek rutinini yarı Türkçe yarı İngilizce kelimelerle anlattığı anlar sosyal medyada tepki çekti. 21 yaşındaki Şevval Şahin'e gelen tepkiler arasında Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek de var. İşte koronavirüs tedavisi gördükten sonra sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte 21. yaş günü partisi düzenleyen Şevval Şahin'in konuşması...

21 yaşındaki model şimdi de Youtube programında yaptığı konuşma ile gündemde... Bir YouTube programına konuk olan Şevval Şahin, Türkçe konuşurken aralarda kullandığı İngilizce kelimelerle sosyal medyada eleştirildi.

2018 Türkiye güzelinin abur cubura 'junk food' demesi sosyal medyanın diline düştü. Ayrıca, Şevval Şahin'in "Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor" ifadeleri, Duygu Özarslan'ın kilolu fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra yeme bozukluğu yaşadığını itiraf ettiği paylaşımlarını hatırlattı.

İşte Şevval Şahin'in dikkat çeken o konuşması:

Buradan çıkınca lunch'a (öğle yemeği) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra da benim binge eating modum (tıkınırcasına yeme) oluyor. Netflix and chill (dinlenme) yaparken ice cream (dondurma) olsun chips (cips) olsun chocolate (çikolata) olsun yiyorum yani. Junk food (abur cubur) tarafın hepsi var.

Şahin, geçtiğimiz günlerde koronavirüs tedavisi gördükten sonra iyileşen sevgilisi ve arkadaşları ile birlikte 21. yaşını kutlamıştı.

Yakın çevresi ile yine bir partide buluşan Şahin'in, sosyal mesafesiz ve tedbirsiz eğlencesi sosyal medyada tepki görmüştü.