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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren, 2017 Best Model of The World Aslıhan Karalar son dönemin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bir dönem sosyetik çapkın Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Aslıhan Karalar, şimdilerde Instagram'da paylaştığı fotoğraflarıyla ortalığı sallıyor. Tescilli güzel, Kuruluş Osman'ın yayınlandığı ülkelerde büyük bir hayran kitlesine sahip. Aslıhan Karalar'ın hayranları çocuk fotoğrafını görünce beğeni yağmuruna tuttu. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

07.10.2020 10:25 - Son Güncelleme: 07.10.2020 10:25
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunu. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermektedir.

Burçin Hatun karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Aslıhan Karalar'ın hayranları çocukluk fotoğrafını paylaştı sosyal medya sallanduı İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...

ESRA BİLGİÇ

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...
Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u tescilli güzel Aslıhan Karalar'ı hiç böyle görmediniz! 21 yaşındaki Aslıhan...

HİLAL ALTINBİLEK

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