''KOÇum benim!'' Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti bu eve toplamda 3 Milyon TL harcadı! Ev ev değil saray yavrusu

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç çifti, Levent'teki 50 milyon TL'lik villalarını tadilata aldı. 3 milyon TL harcadı. Güzel oyuncu evinden ilk fotoğrafını paylaştı.

Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç'un 3 Milyon TL'ye tadilat yaptırdığı evinden 150 Bin TL'lik kombiniyle paylaşım yaptı ve ilk kez evini bu kadar net gösterdi.Geçtiğimiz ağustos ayında evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar vermişti.Ancak villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirip, Oğuzhan Koç'un Levent'teki 50 Milyon TL değerindeki evine taşınmışlardı.

Taşınmadan önce evi dekore ettiren çiftin tadilat için tam 3 Milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

İŞTE DEMET VE OĞUZHAN'IN EVİ

Yeni evinde mutlu bir yaşam süren Demet Özdemir ilk kez evinden çok net bir fotoğraf paylaştı.