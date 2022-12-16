''KOÇum benim!'' Demet Özdemir Oğuzhan Koç çifti bu eve toplamda 3 Milyon TL harcadı! Ev ev değil saray yavrusu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçtiğimiz aylarda görkemli bir düğünle dünya evine girmişti... Çiftin düğünü günlerce konuşulmuş, Özdemir'in gelinliğinden Koç'un ayakkabılarına kadar her şey eleştirilmişti. Çift evlendikten sonra Demet Özdemir'in Sarıyer'deki villasına yaşamay başlamışlardı ancak ev her yere uzak olduğu için karar değiştirip Koç'un Levent'teki evine yerleşmeye karar verdiler. 50 Milyon TL'lik eve 3 Milyon TL'lik tadilat yaptıran çiftin saray yavrusu evinden ilk kareler geldi. İşte detaylar...