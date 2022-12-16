Mert Ramazan Demir ile Kubilay Aka kavga etti mi? Ersin Arıcı o gece hakkında konuştu

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçen günlerde bir davete katıldı. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka, davette Mert Ramazan Demir ile kavga etti. Ortaya atılan bir iddiaya göre Aka, ikilinin samimiyetinden rahatsız oldu. Başka bir iddia ise; Mert Ramazan Demir, alkolün etkisiyle partneri Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf etti ve bu durum Aka'yı kızdırdı. Her iki iddiada magazin gündemine bomba gibi düşerken, kavgaya dahil olur rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in yanında yer alan Ersin Arıcı o geceyi anlattı.