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Kıyafetler paramparça! Özcan Deniz Feyza Aktan'dan dayak yedi! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü

Kıyafetler paramparça! Özcan Deniz Feyza Aktan'dan dayak yedi! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü
20.10.2021 16:46
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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü! Olaylı bir şekilde boşanan eski eşleri yine birbirine girdi. İddiaya göre şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. Feyza Aktan'dan olayla ilgili açıklama geldi. Aktan bakın neler söyledi...

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü

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