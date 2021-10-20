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Haberler Magazin Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü! Olaylı bir şekilde boşanan eski eşleri yine birbirine girdi. İddiaya göre şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. Feyza Aktan'dan olayla ilgili açıklama geldi. Aktan bakın neler söyledi...

20.10.2021 13:52 - Son Güncelleme: 20.10.2021 13:58
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza’nın gözü döndü

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü. Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasındaki gerilim son bulmuyor. En son Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktı. İki eski elti anlaşamasa da aynı villada yaşaması uzun süre gündem olmuştu.

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Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza’nın gözü döndü

ÇOCUĞUNUN OKULUNDAN ARANDI

Taraflar arasında yeni kriz gündeme geldi. İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza’nın gözü döndü

TOKAT ATIP KIYAFETLERİNİ PARÇALADI

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza’nın gözü döndü

ARBEDEDE ÇOCUĞUN KAFASI KAPIYA ÇARPTI

Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı.

Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan’dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza’nın gözü döndü

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

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