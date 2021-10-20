Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü! Olaylı bir şekilde boşanan eski eşleri yine birbirine girdi. İddiaya göre şarkıcı Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği eski eşinin evinde tartışma yaşadı. Tartışma sırasında eski eşinden tokat yiyen ünlü şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. Olayla ilgili şikayetçi olan şarkıcı Özcan Deniz'in ihbarı sonrası soruşturma başlatıldı. Feyza Aktan'dan olayla ilgili açıklama geldi. Aktan bakın neler söyledi...
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'dan dayak yedi kıyafetleri paramparça! Öfke patlaması yaşayan Feyza'nın gözü döndü. Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasındaki gerilim son bulmuyor. En son Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktı. İki eski elti anlaşamasa da aynı villada yaşaması uzun süre gündem olmuştu.
ÇOCUĞUNUN OKULUNDAN ARANDI
Taraflar arasında yeni kriz gündeme geldi. İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, ünlü şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz, oğlunun halen pijamalarla olduğunu gördü. İkili arasında tartışma yaşandı.
TOKAT ATIP KIYAFETLERİNİ PARÇALADI
Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı.