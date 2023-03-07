Kıvanç Tatlıtuğ'un minik oğlu Kurt Efe'nin babasına benzerliği pes dedirtti! “Babasının kopyası”

Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan, Nur Sürer gibi isimlerin yer aldığı Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı merak konusu oldu. Başak Dizer ile 2016 yılında nikah masasına oturan ve geçen Nisan ayında Kurt Efe Tatlıtuğ'u kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan oyuncunun özellikle oğlu merak konusu oldu. Tatlıtuğ'un oğlu sosyal medyada ilgi odağı olurken "Babasının kopyası" yorumu yapıldı.