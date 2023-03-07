Müge Anlı'nın sesi büyüledi! Dinleyenler hayranlığını saklayamadı

Yıllardır ATV'de sunduğu programlar ile gündemden düşmeyen ünlü sunucu Müge Anlı bu kez özel hayatı ile gündemde! Yıllar sonra sosyal medya hesabı açan güzel sunucu hem videolar hem fotoğraflar paylarak takipçilerinin beğenisine sunuyor. Profilinde gezinen takipçileri her seferinde Müge Anlı'nın şarkı performansına takılıp kalıyor. 49 yaşındaki Anlı'nın hesabına önceden yüklediği videosu tekrark gündeme geldi. 25 Haziran 2022 Cumartesi günü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyavine girmişti. İşte sevilen sunucunun sosyal medyayı sallayan o videosu.