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Haberler Magazin Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Demet Özdemir Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı. Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Nusret Gökçe, Hacı Sabancı derken bir fiyatı dudak uçuklatan saat haberi de Demet Özdemir'in müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan geldi. Ağustos sonunda nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor. Çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine oldukça özeniyor. İşte Demet ile Oğuzhan'ın aşklarının sembolü olacak o saatin fiyatı...

22.07.2022 11:44 - Son Güncelleme: 22.07.2022 11:44
Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı.

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Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Hürriyet'in haberine göre; Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.

Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine de ayrı özeniyor. Aşklarının sembolü olacak hediyelerden birinin fiyatı dudak uçuklattı.

Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Demet Özdemir, müstakbel eşine Audemars Piguet'in Royal Oak serisinden bir saat seçmiş.

Demet Özdemir müstakbel eşi Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı! Aşklarının sembolü olacak hediyenin ücreti ağızları açık bıraktı

Güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan saat, Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.

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