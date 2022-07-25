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Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Çiftten bomba kareler...

Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Çiftten bomba kareler...
25.07.2022 12:06

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Buse Varol bikinisiyle arz-ı endam etti! Ünlü türkücü Alişan ailesiyle Bodrum tatilinde! Boşanmanın eşiğinden dönen çiftten uzun zamandır görmediğimiz aşk dolu kareler peş peşe geldi. Zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Alişan ve Buse Varol, evliliklerindeki sıkıntıları aşmayı başardı. Şubat ayında evliliklerindeki krizi atlatan Alişan ve Buse Varol, Bodrum'da objektiflere takıldı. İki evlat dünyaya gelen Buse Varol bikinili haliyle ve fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekerken, Alişan da Instagram'da eşi ile fotoğraflarını, "Uzun zaman olmuştu birlikte fotoğraf koymayalı. Sağlık olsun da, sevgi hep daim" notuyla paylaştı. İşte ünlü çiftin çok konuşulan halleri...

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