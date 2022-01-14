Kenan İmirzalıoğlu ve 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal'ın kahvaltı keyfi! Covid geçirmişti, karantina bitti ünlü çift işte böyle görüntülendi
Covid geçirmişti, karantina bitti, ünlü çift Emirgan'da görüntülendi. 2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1.5 sene önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı. Geçtiğimiz ay kızı Lalin ile objektiflere takılan Sinem bu kez de eşi Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülendi. Birlikte kahvaltı yapan çiftten 5 aylık hamile olan oyuncu Sinem Kobal göbeğini kapatması ile dikkat çekti. Kobal, hızla kapıda bekleyen araca binerken, Kenan İmirzalıoğlu ise, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.
14.01.2022 09:57
- Son Güncelleme: 14.01.2022 09:58
KARANTİNA BİTTİ ÜNLÜ ÇİFT İŞTE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Kenan İmirzalıoğlu ve 5 aylık hamile eşi Sinem Kobal'ın kahvaltı keyfi... Koronavirüse yakalandığı için uzun süre karantinada kalan Kenan İmirzalıoğlu, hastalığı yendikten sonra ilk kez eşi Sinem Kobal ile yemeğe çıktı.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal çifti önceki gün Emirgan'da bir mekanda kahvaltı yaptı. Çıkışta görüntülenen İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar çok acelemiz var, lütfen bugün bizi mazur görün" dedi.
Altı yıl önce evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu kısa süre önce ilk çocukları Lalin'i kucağına almıştı.