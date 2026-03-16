Katy Perry'nin "Watch It Burn" single'ı için çekilen müzik videosunun kamera arkası görüntüleri sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaştı. Şarkıcının yoğun alevler içinde kaldığı sahneler, hayranlar arasında büyük endişeye yol açtı.

Hayranlar endişelendi, spekülasyonlar başladı

Kamera arkası görüntüleri yayıldıkça yorumlar hızla artmaya başladı. Bir kesim güvenlik protokollerini sorgularken diğerleri sette bir aksilik yaşanmış olabileceğini öne sürdü. Klipte Perry, dramatik bir performans sahnesinde yoğun alevlerin ortasında görünüyor.

Yetkililer açıkladı: Kontrollü özel efekt

Yetkililer ve sektör kaynakları, görüntülerin tamamen kontrollü bir havai fişek gösterisi olduğunu ve yüksek prodüksiyonlu müzik videolarında sıklıkla başvurulan standart bir özel efekt uygulaması olduğunu açıkladı. Perry'nin kostümünün yangın geciktirici malzemelerle işlendiği, profesyonel yangın güvenliği ekiplerinin tüm çekim boyunca hazır bulunduğu ve sahnenin kapsamlı provalarla güvence altına alındığı belirtildi.

Resmi yayın tarihi henüz açıklanmadı

Katy Perry, yakında çıkması beklenen "Watch It Burn" single'ı için henüz resmi bir yayın tarihi açıklamadı. Kamera arkası görüntülerinin yarattığı viral etki, şarkının merakla beklenmesine zemin hazırladı.