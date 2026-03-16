Gecenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlenirken, törende en büyük başarıyı Paul Thomas Anderson imzalı "One Battle After Another" elde etti. Toplam 14 dalda aday gösterilen film,"En İyi Film" başta olmak üzere altı ödül kazanarak Oscar gecesinin en dikkat çeken yapımı oldu.

Anderson da aynı filmle "En İyi Yönetmen"ödülünü kazanırken, yapım kurgu ve uyarlama senaryo gibi önemli kategorilerde de ödüllere uzandı. Elde ettiği başarıyla film, geceye damga vuran yapım olarak öne çıktı.

EN ÇOK ADAYLIK "SİNNERS"A

Bu yılın en çok adaylık elde eden filmi ise "Sinners" oldu. 16 dalda Oscar'a aday gösterilen yapım, bazı önemli kategorilerde ödül kazanmasına rağmen gecenin en büyük ödülü olan "En İyi Film"iOne Battle After Another'a kaptırdı.

Buna rağmen film; sinematografi, özgün senaryo ve özgün müzik gibi alanlarda kazandığı ödüllerle geceyi güçlü bir bilanço ile tamamladı.

SEAN PENN TÖRENDE YOKTU

Törende dikkat çeken detaylardan biri de usta oyuncu Sean Penn'in geceye katılmaması oldu."One Battle After Another" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan Penn'in, ödül töreni sırasında Ukrayna'da bulunduğu konuşuldu. Bu durum sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

OSCAR GECESİNDE FİLİSTİN MESAJI

Gecede yalnızca ödüller değil, verilen siyasi mesajlar da gündeme damga vurdu. The Voice of Hind Rajab ekibi ile Oscar ödüllü oyuncu Javier Bardem, törene kalıcı ateşkes çağrısı içeren rozetlerle katıldı.

Bardem konuşmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimlerinin politikalarını eleştirerek Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi.

JIMMY KIMMEL'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Törende konuşan sunucu Jimmy Kimmel de yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Programı bir süreliğine yayından kaldırılan Kimmel, sahnede yaptığı konuşmada, "Bazı liderler ifade özgürlüğünü desteklemiyor, hangileri olduğunu söyleme özgürlüğüm yok"sözleriyle Donald Trump'a ve CBS kanalına göndermede bulundu.

CONAN O'BRIEN'DAN TARTIŞMALI ESPRİLER

Gecenin sunucusu Conan O'Brien da sahnedeki esprileriyle gündem yarattı. O'Brien, Jeffrey Epstein belgelerine ve Timothée Chalamet'nin bale ve opera hakkındaki açıklamalarına yönelik iğneleyici ifadeler kullanarak törene damga vuran anlara imza attı.

2026 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

98'inci Akademi Ödülleri'nde öne çıkan kazananlar ise şöyle:

En İyi Film: One Battle After Another

En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another

En İyi Uluslararası Film: Sentimental Value

En İyi Kadro: One Battle After Another

En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan – Sinners

En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley – Hamnet

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan – Weapons

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn – One Battle After Another

En İyi Sinematografi: Sinners

En İyi Orijinal Senaryo: Sinners

En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another – Paul Thomas Anderson

En İyi Kurgu: One Battle After Another

En İyi Görsel Efekt: Avatar: Fire and Ash

En İyi Saç ve Makyaj: Frankenstein

En İyi Kostüm Tasarımı: Frankenstein

En İyi Ses: F1

En İyi Özgün Müzik: Sinners

En İyi Belgesel Film: Mr. Nobody Against Putin

98'inci Oscar Ödülleri, sinema dünyasının en güçlü yapımlarını ödüllendirirken, sahnedeki politik mesajlar ve göndermelerle de Hollywood'da uzun süre konuşulacak bir gece olarak kayıtlara geçti.