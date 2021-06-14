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Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker evlilik yolunda ilk adımı attı

Kardeşlerim'in Harika'sı Gözde Türker evlilik yolunda ilk adımı attı
14.06.2021 11:49
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Kardeşlerim'in Harika'sı evlilik yolunda ilk adımı attı! Kardeşlerim son bölümüyle yine nefes kesti. Atv'nin reyting rekorları kıran dizilerinden olan Kardeşlerim 17. son bölümü ile sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #UnutulmazSahne etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi, bölüm sonuna kadar listede kaldı. Dizinin izleyiciyi çileden çıkartan ismi Harika, bölümün en çok öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı. Oyunculuğu ile dikkat çeken genç isim, önceki gün sevgilisi ile evliliğe ilk adımı attı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Gözde Türker ve sevgilisine 'ömür boyu mutluluk' dilekleri yağdı.


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