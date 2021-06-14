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Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken boşanma davasında hapis kararı çıktı! Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç...

Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil derken boşanma davasında hapis kararı çıktı! Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç...
14.06.2021 12:43
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Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç'ın boşanma davasında mahkemeden şok hapis kararı! Eşcinsel görüntü, firari kiralık katil, çocuk istismarı, satanist büyüler derken Yağmur Sarnıç hakkında verilen karar magain gündemine bomba gibi düştü.Eski futbolcu Emre Aşık ile Yağmur Aşık'ın olaylı boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Emre Aşık'ın kendisini öldürme planı yaptığı iddiasıyla davalık olduğu Yağmur Aşık arasındaki çekişmeli boşanma davası bugün Aile Mahkemesi'nde görüldü. Emre Aşık duruşmaya katılırken Yağmur Aşık boşanma davasına gelmedi. Mahkeme uzaklaştırma kararına uymayıp basında konuşmaya devam eden Yağmur Aşık'ın üç gün zorlama hapsine karar verdi.


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