'Annemin çocuğu' Onur Buldu'nun kendisinden 8 gün büyük abisi Azem birbirlerinin kopyası

Güldür Güldür Bilal ile kendisinden 8 gün büyük abisi Azem birbirlerinin kopyası! Bilal karakteri ile Güldür Güldür programında sevenlerinin karşısına çıkan oyuncu Onur Buldu'nun oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı da çok konuşulanlar arasına girdi. İnternet kullanıcıları, Onur Buldu'nun yaşından boyuna, eşinden abisine hakkındaki her şeyi merak edip araştırmaya başladı. Sonuç ise şaşkınlık yarattı. Onur Buldu'nun 'Anamın çocuğu' dediği abisi Azem Buldu'yu görenler ikili hakkında, 'Aynısının tıpkısı' diyor.