Kardeşlerim'in Harika'sı evlilik yolunda ilk adımı attı! İşte nişan fotoğraflarıyla hayran bırakan Gözde Türker ve sevgilisi...

TİYATRO OYUNU KANLI BİTTİ!

İsimsiz mail ile gelen kavga videosunu izleyen Doruk'un aklı karışır. Ama Akif, ustaca söylediği yalanlarla Doruk'u kandırmayı başarır. Video yüzünden paranoyaklaşan Akif, herkesten şüphelenmeye başlar ve Şengül'ü tehdit eder. Evsiz ve beş parasız kalan Harika ve Suzan ise arkadaşlarının evine sığınırlar. Ancak orada da işler sarpa sarar. Harika, hırsızlık yaparken yakalanır ve kapı dışı edilirler. Eldeki son parası ile gücünün yettiği kadarı ile bir oda tutan Suzan, ne yapsa Harika'yı bir türlü memnun edemez. Okulda ise tiyatro oyunun heyecanı vardır. Doruk ve Asiye, prens ile prenses rolüne seçilirler. Fakat okuldaki provalar sırasında beklenmedik bir olay yaşanır.