Haberler Video Magazin Videoları Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 'Kaan Bey kızmasın...'
08.02.2021 09:21
Ana Sayfa 00:55
Aslışah Alkoçlar'ın gelinlikli...
Ana Sayfa 01:10
Dolar kaç TL? 8 Şubat...
Ana Sayfa 01:02
İstanbul'da trafik yoğunluğu...
Ana Sayfa 01:06
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 05:11
MEMATT tüm testleri geçti
Ana Sayfa 02:12
"Mezarlıktan ağlayan bebek...
Ana Sayfa 01:31
Site bahçesinde pusu! Kız...
Ana Sayfa 04:17
Milyoner'deki 'omurilik...
Ana Sayfa 00:54
Ayşenur Arslan'dan CHP'ye HDP...
Ana Sayfa 00:40
Toroğlu'dan derbi yorumu! "1...
Ana Sayfa 01:04
GOL | Leverkusen 1-0 Stuttgart
Ana Sayfa 04:28
Otobanda cinayet gibi kaza!

Kaan Yıldırım'la evlilik arifesinde olan Hadise dekolteli paylaşımıyla şaşırttı! 2020'nin şüphesiz en çok konuşulan aşkı Kaan Yıldırım - Hadise çiftinden geldi. Attıkları her adımla magazin gündeminde yer alan Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım, evlilik arifesinde. Bir küsüp bir barışan ikili, aralarındaki buzları eritti. Pandemiden sonra evlenecekleri konuşulan ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yıldırım ile aşk yaşamaya başladıktan sonra giyim tarzını değiştiren ve dekolteden uzak duran Hadise, yılbaşı kıyafetiyle de dikkat çekmişti. Son olarak Instagram'dan havalı fotoğraflar paylaşan Hadise'nin dekoltesi sosyal medyada, 'Aman Kaan Bey kızmasın' şeklinde yorumlandı.


Magazin Videoları