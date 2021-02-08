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Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı!

Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı!
08.02.2021 08:55
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Sibel Can'ın Beykoz'daki evini görenler hayran kaldı! İçinde yok yok! 9 oda, 7 banyo, kuaför salonu ve müzik kayıt stüdyosu bulunan Sibel Can'ın Beykoz'daki villası 1200 m2. geçtiğimiz yıllarda "Sahne dışındaki hayatımın tümü neredeyse evde geçer. Buradaki her detay benim ilgi alanım değil, özel merakım diyebilirim. Tertemiz pırıl pırıl ortamlarda kendimi iyi hissediyorum. Tabii canlı çiçekler de olmazsa olmazım evde. Beykoz'da yıllardır oturuyor olmam, bu evin doğa ile baş başa kalma imkanı sunmasından dolayı" diyen Sibel Can'ın evini görenler hayran kalıyor.


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