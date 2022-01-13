Haberler Magazin Videoları İZLE | Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı: Nalan Sedat’tan boşanıyor

İZLE | Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı: Nalan Sedat’tan boşanıyor

İZLE | Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı: Nalan Sedat’tan boşanıyor
13.01.2022 22:15

OTOMATİK OYNAT

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Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 27. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.

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