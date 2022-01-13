İZLE | Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı: Nalan Sedat’tan boşanıyor

Camdaki Kız 27. bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız dizisinin son bölümünde ortalık alev aldı. Son bölümde de fırtınalar estiren Kanal D'nin fenomen dizisi Camdaki Kız’ın 27. Bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Sedat'ın sakladığı gerçekleri öğrenen Nalan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. İnandığı her şey çöp olmuştur. Aşka olan inancı sarsılan Nalan için Sedat ile olması artık çok zordur. Muzo'ya da Melisa ile ilgili olan gerçeği anlatır. Feride ise Sedat'a ültimatomunu çoktan vermiştir. Feride'nin ayaklarına kapanan Sedat için dönüş çok zordur.