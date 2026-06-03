Giriş Tarihi: 03 Haziran 2026 16:38 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2026 16:39

Türk televizyon tarihinin efsane isimlerinden Reha Muhtar'ın vefat haberinin ardından, magazin dünyasında ezber bozan bir gelişme yaşandı. Geçmişte usta televizyoncuya karşı büyük bir kırgınlığı ve öfkesi olduğunu gizlemeyen ünlü şarkıcı Doğuş, ölüm haberiyle sarsıldı. Daha önce yaptığı bir açıklamada Reha Muhtar ile mahşer gününde hesaplaşacağını söyleyen Doğuş, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkını helal ettiğini duyurdu.

"15 Yaşındaki Halimi Suçlu Gibi Lanse Etti"

Şarkıcı Doğuş ile Reha Muhtar arasındaki kırgınlığın temelinde, yıllar önce yaşanan trajik bir çocukluk hikayesi yatıyordu. Henüz 15 yaşındayken sokaklarda kaldığı dönemde evlenmek istediği kızın ailesi tarafından darp edildiğini ve haksız yere 3 ay cezaevinde yattığını anlatan Doğuş, o dönem Reha Muhtar'ın köşesinde kendisini suçlu gibi gösterdiğini iddia etmişti. Maruz kaldığı bu haksızlık yüzünden ünlü televizyoncuya yıllarca büyük bir kırgınlık beslediğini ifade eden şarkıcı, bu konunun kendisinde derin bir yara açtığını belirtmişti.

"Hastalığı Beni Çok Üzmüştü"

Geçmişte "Öbür tarafta hesaplaşacağım" diyerek rest çeken Doğuş, Reha Muhtar'ın ölüm haberinin ardından adeta buzları eritti ve sosyal medya hesabından şu duygu dolu açıklamayı yaptı:

"Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Allah, varsa günahlarını affetsin. Ben 'öbür tarafta hesaplaşacağım' demiştim. Lakin bu hastalığı beni de çok üzmüştü. O yüzden ben hakkımı helal ettim."

Ünlü şarkıcının geçmişteki kızgınlığını bir kenara bırakarak yayınladığı bu helallik videosu, sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.