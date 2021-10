İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna 'Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde istemedi' açıklaması! Sibel Can detayına yorum yağdı

İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna 'Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde istemedi' açıklaması geldi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününde gözler Hülya Avşar ve Sibel Can'ı aradı. İddiaya göre davetli listesini Derya Tuna'nın hazırladığı düğüne çağrılmayan Hülya Avşar ve Sibel Can, Tatlıses'e kırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses'in Instagram'dan yaptığı paylaşımda Sibel Can detayı dikkat çekti! Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses'e sosyal medyada 'Sibel Can?' yorumu yağdı.