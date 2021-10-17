İbrahim Tatlıses’ten ’Derya Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can’ı düğünde istemedi’ açıklaması! Sibel Can detayı dikkat çekti, yorum yağdı

İddiaların ardından İbrahim Tatlıses Instagran hesabından bir açıklama yaptı. Tatlıses açıklamasında "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmem' dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim misafirleri riske atmamak için gelemiyorum, dedi. Gülben Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de filan konu budur ARKADAŞLAR.!" dedi.