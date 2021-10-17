İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna 'Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde istemedi' açıklaması! Sibel Can detayı dikkat çekti, yorum yağdı
İbrahim Tatlıses'ten Derya Tuna 'Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde istemedi' açıklaması geldi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününde gözler Hülya Avşar ve Sibel Can'ı aradı. İddiaya göre davetli listesini Derya Tuna'nın hazırladığı düğüne çağrılmayan Hülya Avşar ve Sibel Can, Tatlıses'e kırıldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses'in Instagram'dan yaptığı paylaşımda Sibel Can detayı dikkat çekti! Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan İbrahim Tatlıses'e sosyal medyada 'Sibel Can?' yorumu yağdı.
İbrahim Tatlıses'ten 'Derya Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde istemedi' açıklaması! Sibel Can detayı dikkat çekti, sosyal medyada Tatlıses'e yorum yağdı.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile olan evliliğinden olan çocuğu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğün ile evlendi. Düğüne çok sayıda ünlü isim katılırken, İbrahim Tatlıses'in çok yakın dostlarından Hülya Avşar düğünde yoktu. Gülben Ergen'in ayağını kırdığı için düğüne gelemediği söylenirken Avşar ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Derya Tuna, Hülya Avşar'ı düğüne davet etmek istemedi.
İddiaların ardından İbrahim Tatlıses Instagran hesabından bir açıklama yaptı. Tatlıses açıklamasında "Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok. Hülya hanımın yardımcısı korona olmuştu. 'Gelmem' dedi. Çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar yoksa gelmez miyim misafirleri riske atmamak için gelemiyorum, dedi. Gülben Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti olay bundan ibarettir. Yok Derya Hanım istememiş de filan konu budur ARKADAŞLAR.!" dedi.
550 kişinin davetli olduğu düğüne ünlü isimler akın etti. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde İbrahim Tatlıses'in gelinine verdiği hediye merak edildi. Oğlunun düğünü için hiçbir masraftan kaçınmayan İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer taktı.
DERYA TUNA SON DÖNEMDE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'yı karakolluk eden kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Olay 26 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bulunan sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'ya misafirliğe gelen bir grup genç, sitenin bahçesinde sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen site sakinlerinden Uğur Şen ve oğlu, bahçeden çıkmaları yönünde uyarıda bulundu.