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    Derya Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı davet etmedi! İdo’yu evlendiren İbrahim Tatlıses’e dostlarından sitem geldi

    Geçtiğimiz hafta oğlu İdo’yu evlendiren İbrahim Tatlıses’e dostlarından sitem geldi. Davetli listesini Derya Tuna’nın hazırladığı düğüne çağrılmayan Hülya Avşar ve Sibel Can, Tatlıses’e kırıldı.

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    Dertler Derya oldu!

    İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo, geçtiğimiz hafta model Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem düğüne 550 davetli katılmıştı.

    Düğün bitti ama yankıları bitmek bilmedi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende gözler Sibel Can ve Hülya Avşar'ı aramıştı. İbrahim Tatlıses'le yıllardan beri etle tırnak gibi olan bu iki ismin düğüne neden katılmadığı ortaya çıktı.

    Davetli listesini İdo'nun annesi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna hazırladı. Tuna, yıllardan beri yıldızının barışmadığı Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde görmek istemediği için davet etmedi. İbrahim Tatlıses'in ise Can ve Avşar'ın sanat camiasındaki dostlarına dert yanmasıyla bu durumdan haberi oldu.

        HÜLYA YÜZÜNDEN SET BASARDI
        Çok üzülen ünlü sanatçının iki eski dostunu telefonla arayarak gönül aldığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar aşk yaşadıkları dönemde, birçok filmde beraber oynamıştı.

        Tatlıses, yıllar önce yaptığı açıklamada da "Hülya'yla ne zaman film çeksek Derya seti basardı" demişti.

        GÖZLERGÖZLER ONLARI ARADI
        İbrahim Tatlıses'in bir dönem aşk yaşadığı Hülya Avşar ve Sibel Can düğüne davet edilmedi.
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