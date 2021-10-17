Derya Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı davet etmedi! İdo’yu evlendiren İbrahim Tatlıses’e dostlarından sitem geldi

Düğün bitti ama yankıları bitmek bilmedi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende gözler Sibel Can ve Hülya Avşar'ı aramıştı. İbrahim Tatlıses'le yıllardan beri etle tırnak gibi olan bu iki ismin düğüne neden katılmadığı ortaya çıktı.