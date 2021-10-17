Derya Tuna, Hülya Avşar ve Sibel Can'ı davet etmedi! İdo’yu evlendiren İbrahim Tatlıses’e dostlarından sitem geldi

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo, geçtiğimiz hafta model Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Raffles Otel'de gerçekleşen muhteşem düğüne 550 davetli katılmıştı.
Düğün bitti ama yankıları bitmek bilmedi. Sanat camiasından birçok ünlü ismin katıldığı törende gözler Sibel Can ve Hülya Avşar'ı aramıştı. İbrahim Tatlıses'le yıllardan beri etle tırnak gibi olan bu iki ismin düğüne neden katılmadığı ortaya çıktı.
Davetli listesini İdo'nun annesi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna hazırladı. Tuna, yıllardan beri yıldızının barışmadığı Hülya Avşar ve Sibel Can'ı düğünde görmek istemediği için davet etmedi. İbrahim Tatlıses'in ise Can ve Avşar'ın sanat camiasındaki dostlarına dert yanmasıyla bu durumdan haberi oldu.