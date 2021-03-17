Aleyna Tilki Demet Akalın'ı beklemediği yerden vurup yaşıyla gömdü!

Aleyna Tilki 48 yaşındaki Demet Akalın'ı beklemediği yerden vurup yaşıyla gömdü! Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, genç şarkıcı Aleyna Tilki'yle ilgili ''Ben ilk çıktığında ona çok destek oldum. Ben dünya starı olacağım deyip 3 sene sonra çocuk dizinde başrol oldu. Artık Hira bile izlemiyor onun dizisini." diyerek yorumda bulunmuştu. Tilki'den Demet Akalın'a cevap gecikmedi. Tilki; ''20 yaşındayım inanılmaz gencim. Yaşım bir müzikalde oynamaya el verdiği için kendimi çok şanslı hissediyorum.'' diyerek Akalın'ı beklemediği yerden vurdu. İşte Aleyna Tilki'nin çarpıcı açıklamaları...