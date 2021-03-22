Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile görüntüleri ortaya çıktı! Aynı uçakta yan yana...
Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile aynı uçakta görüntüleri ortaya çıktı! Aynı uçaktalar... Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Öyle ki son dönemde ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdi ise Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Magazin gündemine bomba gibi düşen çift hakkında kulislerde dolaşan iddialar ise şoke eden cinsten...
Hande Erçel'in sevgilisi Murat Akdoğan'ın Murat Dalkılıç ile görüntüleri ortaya çıktı! Uzun bir süre Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'in herkesten sakladığı yeni sevgilisi Murat Akdoğan magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun yeni ilişkisine dair detaylar ise şaşkınlık yarattı.
Güzel oyuncu Hande Erçel kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile uzun soluklu ilişkisini bitirdikten sonra Kerem Bürsin ile aşk dedikoduları ile neredeyse her gün magazin haberlerine konu olan Hande Erçel'in genç iş adamı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.