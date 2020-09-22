Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

22.09.2020 13:46

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise son paylaşımı. Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hande Erçel'in eski halini bilen hayranları "Sana ne oldu?" demeden edemedi...