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Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise son paylaşımı. Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hande Erçel'in eski halini bilen hayranları "Sana ne oldu?" demeden edemedi...

22.09.2020 09:40 - Son Güncelleme: 22.09.2020 09:40
Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

Güzel oyuncu Hande Erçel giderek zayıflıyor. Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel değişimi ile de dikkat çekiyor. Kariyerinin ilk yıllarında daha balık etli olan Hande Erçel adeta bir deri bir kemik kaldı.

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Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Hande Erçel yine sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

Hande Erçel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hande Erçel'in aşırı zayıf haline yorum yağdı.

Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

Peki Hande Erçel gerçekten zayıfladı mı yoksa fotoğraflarda photoshop mu var?

Hande Erçel'e ne oldu? Son paylaşımını görenler gözlerine inanamadı, herkesi korkuttu!

Hande Erçel'in eski halini bilen hayranları "Sana ne oldu?" demeden edemedi...

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