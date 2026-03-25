Kubilay Kundakçı'nın annesi: Bana davadan vazgeçmem için ev teklif ettiler

Ümraniye'de öldürilen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, davadan vazgeçmesi için kendisine ev teklif edildiğini iddia etti. İzzet Yıldızhan ve Aleyna Kalaycıoğlu gibi isimlerin tutuklandığı cinayette acılı annenin yürek yakan açıklamaları haberimizdeki videoda.

Kubilay Kundakçı cinayetinde "kan parası" iddiası: Anne Ülker Kundakçı sessizliğini bozdu

İstanbul Ümraniye'de 19 Mart tarihinde aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma, magazin dünyasından isimlerin tutuklanmasıyla derinleşmişti. Evladının mezarı başında açıklamalarda bulunan anne Ülker Kundakçı, kendisine sunulan dehşet verici teklifi ilk kez açıkladı. Annenin feryat dolu o anlarını haberimizdeki videodan izleyebilirsiniz.

"Çocuğumun kanı için ev mi alayım?"

Gazeteci Özlem Aktay'a konuşan acılı anne, davanın seyrini değiştirmek isteyen bazı odakların kendisine "ev" teklif ettiğini öne sürdü. Bu teklife sert tepki gösteren Kundakçı, "Benim para pula ihtiyacım yok. Çocuğumun kanı için ev mi alayım? Benim evim artık oğlumun yanı. 53 yaşındayım, bu yaştan sonra evi barkı ne yapayım? Bu nasıl bir vicdan?" sözleriyle adalet mücadelesinden vazgeçmeyeceğini vurguladı.

