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Hakan Ural ‘’Allah var gam yok’’ deyip paylaştı! Dostlarından ve takipçilerinden destek yağdı…

Hakan Ural ‘’Allah var gam yok’’ deyip paylaştı! Dostlarından ve takipçilerinden destek yağdı…
20.07.2022 19:17 - Son Güncelleme: 20.07.2022 19:18

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Zor bir çocukluk geçiren ve 16 yaşına geldiğinde mankenlik yapmaya başlayan Hakan Ural, ancak 17 yaşına geldiğinde babası Selçuk Ural'ın velayetine geçebildi. Anneannesi tarafından büyütülen Ural, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem oldu. Şöhret basamaklarını hızla tırmanırken Sibel Can'a aşık olan ve 11 yıl evli kalan Ural, ardından gönlünü Ezgi Can Ural'a kaptırdı. Ezgi Can ile mutlu bir evlilik sürdüren Ural, sosyal medya hesabında yaptığı aile paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Ünlü sunucu, geçen günlerde ise babası Selçuk Ural'ın kendisi hakkında sarf ettiği sözlerle gündeme geldi. Selçuk Ural'ın röportajının ardından gözlerin çevrildiği Hakan Ural'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Birçok kişinin destek mesajları attığı paylaşıma ilk yorumları ise Seda Sayan ile Sinan Engin yaptı.

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