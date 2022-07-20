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Ebru Şahin'den peş peşe bikinili paylaşım! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Ebru Şahin'den peş peşe bikinili paylaşım! Fit fiziğiyle kendine hayran bıraktı
20.07.2022 19:05 - Son Güncelleme: 20.07.2022 19:05

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Ünlü oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile yaklaşık üç yıl önce aşk yaşamaya başladı. Mutlu birliktelikleriyle parmak ısırtan çift, Makedonya'da kıyılan nikâhın ardından Alaçatı'da düğün yaptı. Bayram tatillerini geçirdikleri Alaçatı'nın ardından rotalarını Yunanistan'a çeviren Şahin ile Osman, hem düğünlerinden hem de balayından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmedi. O paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Şahin, bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından meslektaşı Tuba Büyüküstün'e benzetildi. İşte Ebru Şahin'in o paylaşımı...

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