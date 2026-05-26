Sokak ortasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 21:11

Pazardaki Tartışma Sokakta Büyüdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kurban pazarında karşılaşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Pazarda araya girenlerin yatıştırdığı gerginlik, tarafların mahallede yeniden karşı karşıya gelmesiyle tekrar alevlendi. Sözlü sataşmaların kısa sürede büyümesi üzerine taraflar yanlarındaki silahları çekerek birbirine ateş etmeye başladı.

Kurşunlar Çevreye İsabet Etti

Sokak ortasında yaşanan ve çevrede büyük paniğe neden olan silahlı kavgada S.K., K.K. ve M.K. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Gözü dönmüş saldırganların silahlarından çıkan mermiler, mahallede bulunan bir evin pencerelerine ve park halindeki bir kamyonun dikiz aynasına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, kanlar içinde kalan yaralıları kendi imkanlarıyla hızla Kozan Devlet Hastanesi'ne ulaştırdı. Burada ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılardan M.K. ile S.K.'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildikleri bildirildi.