Haberler Magazin Videoları Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi

Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi

Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi
18.10.2021 11:40
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Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Soral kardeşler, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Soral ailesi 2 Şubat 1987'de ilk kızları Hande'yi kucağına aldı. Ardından Bensu ve Bedirhan ikiz olarak dünyaya geldi ve 3 kardeş şimdilerde ekranların en yetenekli isimlerinden... Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, ikiz kardeşler Bensu ve Bedirhan'ın ablası. Önceki gün Bedirhan Soral'ın bir etkinliğine katılan Bensu Soral Instagram paylaşımları ile yorum yağmuruna tutuldu. Abla Hande Soral da yorum yapanlar arasında yerini aldı. Bensu, eşi ile boşandığı yönündeki haberlere de yanıt verdi.

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Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi
Bensu Soral eşi Hakan Baş ile boşandı! Yollarını ayıran ikili 'ihanet' iddialarıyla gündemi sarsmıştı, tek celsede bitti

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