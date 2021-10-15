Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi
Hakan Baş'la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande'den yorum gecikmedi. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Soral kardeşler, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Soral ailesi 2 Şubat 1987'de ilk kızları Hande'yi kucağına aldı. Ardından Bensu ve Bedirhan ikiz olarak dünyaya geldi ve 3 kardeş şimdilerde ekranların en yetenekli isimlerinden... Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren Hande Soral, ikiz kardeşler Bensu ve Bedirhan'ın ablası. Önceki gün Bedirhan Soral'ın bir etkinliğine katılan Bensu Soral Instagram paylaşımları ile yorum yağmuruna tutuldu. Abla Hande Soral da yorum yapanlar arasında yerini aldı. Bensu, eşi ile boşandığı yönündeki haberlere de yanıt verdi.
"BOŞANMADIK KURTARMAK İÇİN ÇABALIYORUZ"
3 yıllık eşi Hakan Baş'tan boşandığı yönünde haberler çıkan Bensu Soral, dün akşam katıldığı davette soruları yanıtladı. İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Soral, 'Kurtarmak için çabalıyoruz' dedi.
"Gerçek değil o Haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberleri. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir Boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler..."
Kısa sürede sosyal medyanın çok konuştuğu ünlüler arasında yerini alan ikizlere ablaları Hande Soral'dan da yorum gecikmedi. İşte sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...