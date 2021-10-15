Hakan Baş’la boşanma arifesindeki Bensu Soral ve ikizinin pozları ortalığı yıktı geçti! Bir diğer ünlü olan abla Hande’den yorum gecikmedi

"Gerçek değil o Haberler. Biz de gördük Hakan'la birlikte o haberleri. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir Boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler..."