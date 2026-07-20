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The Odyssey'in Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlandı

The Odyssey'in Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlandı

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Christopher Nolan'ın tamamı IMAX kameralarıyla çekilen yeni filmi The Odyssey'nin Türkçe alt yazılı resmi fragmanı sinemaseverlerle buluştu.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Magazin

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