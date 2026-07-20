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The Odyssey'in Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlandı
The Odyssey'in Türkçe alt yazılı fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2026 15:37
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NSosyal
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Christopher Nolan'ın tamamı IMAX kameralarıyla çekilen yeni filmi The Odyssey'nin Türkçe alt yazılı resmi fragmanı sinemaseverlerle buluştu.
SONRAKİ HABER
Tamamı IMAX ile çekilen ilk uzun metraj film: The Odyssey
Hasan Demir
Takvim.com.tr
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