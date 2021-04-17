RAMAZAN İMSAKİYE
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Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği duyanları şoke etti!

Güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un Demet Özdemir gerçeği duyanları şoke etti!
17.04.2021 17:16
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Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla dikkat çekerken, dizinin oyuncuları da oldukça merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında araştırma yapanlar Demet Özdemir gerçeğini duyunca şaştı kaldı. Siz de çok şaşıracaksınız.


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