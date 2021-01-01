Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından şimdi bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, sosyal medya hesaplarından Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Hadise'nin stiline servet harcadığı biliniyor. Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Hadise, yılbaşı kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde Kaan Yıldırım ile ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin 2021 O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için seçimi herkesi şaşırtırken, üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılbaşında göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile dikkat çeken Hadise bu yıl yaptığı elbise seçimi ile bir kez daha adından söz ettirdi.