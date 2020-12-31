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Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından şimdi bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, sosyal medya hesaplarından Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Hadise'nin stiline servet harcadığı biliniyor. Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Hadise, yılbaşı kıyafetiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde Kaan Yıldırım ile ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hadise'nin 2021 O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için seçimi herkesi şaşırtırken, üzerinde servet taşıdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yılbaşında göğüs dekolteli kırmızı elbisesi ile dikkat çeken Hadise bu yıl yaptığı elbise seçimi ile bir kez daha adından söz ettirdi.

31.12.2020 11:43 - Son Güncelleme: 31.12.2020 11:49
Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

HADİSE BU YIL KARALAR BAĞLADI!

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi seçimine servet harcadığı ortaya çıkan Hadise, bu yıl karalar bağladı.

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Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

Oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan ve son dönemde ayrlık iddialarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye jüri koltuğunda bu yıl da yerini aldı.

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

Geçtiğimiz yıl yılbaşına özel seçtiği kırmızı ve göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği pozlarla dikkat çeken Hadise, bu yıl siyah şıklığı ile karşımıza çıkıyor.

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

Hadise yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcadı. Ünlü şarkıcının giydiği bu siyah dantelli elbise 43 bin TL civarı.

Hadise kırmızı göğüs dekolteli elbisenin ardından bakın ne giydi! O Ses Türkiye yılbaşı gecesi için servet harcayan Hadise...

Hadise'nin bileklikleri yaklaşık 334 bin TL, küpesi yaklaşık 120 bin TL, yüzüğü ise yine yaklaşık 95 bin TL...

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