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İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la kucak olayı çok konuşulmuştu! İşte Küçük İbo'nun son hali

İbrahim Tatlıses'in veliahtıydı, Hülya Avşar'la kucak olayı çok konuşulmuştu! İşte Küçük İbo'nun son hali
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İbrahim Tatlıses'in tahtına aday gösterildiğinde henüz küçük yaşlarda, yanık türküler söyleyen bir çocuktu Küçük İbo... Hem güzel sesi hem de sevimli tavırlarıyla gönülleri kazandı, ardından dizilerde boy göstermeye başladı. Bir dönem yayında Hülya Avşar'ın kucağına oturmasıyla da çok konuşulmuştu. Hızla şöhret basamaklarını çıkan Küçük İbo'nun ünü bir anda son buldu. Ortadan kaybolan Küçük İbo, şimdilerde sahne alsa da eski şöhreti kalmadı. İşte bir dönemin çocuk yıldızı Küçük İbo'nun son hali...


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