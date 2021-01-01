Haberler Video Magazin Videoları AKINCI'nın komiser Cüneyt'inden mesaj var! Bomba gibi 1. bölümüyle Akıncı ATV'de...

AKINCI'nın komiser Cüneyt'inden mesaj var! Bomba gibi 1. bölümüyle Akıncı ATV'de...

AKINCI'nın komiser Cüneyt'inden mesaj var! Bomba gibi 1. bölümüyle Akıncı ATV'de...
01.01.2021 19:10
Ana Sayfa 01:10
"Ben NATO üyesi değilim..."
Ana Sayfa 01:32
Sözcü'nün skandal 'Ayasofya'...
Ana Sayfa 02:30
Cengiz'den Omar Elabdellaoui...
Ana Sayfa 03:53
Tatlıses'in konuğu Diva mal...
Ana Sayfa 10:21
Başkan Erdoğan'dan Ayasofya'da...
Ana Sayfa 06:55
Ağladı yalvardı cezadan...
Ana Sayfa 03:55
1 yıl biriktirdi! Hurda değeri...
Ana Sayfa 07:56
Ayasofya'nın ibadete...
Ana Sayfa 02:51
Yurt dışına çıkış görüntüleri...
Ana Sayfa 00:58
Korku dolu anlar kamerada
Ana Sayfa 03:09
Tuzla'da fabrika yangını!...
Ana Sayfa 01:33
Akılalmaz tuzak! Yarım...

Akıncı 1. bölüm ile Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlyecek. Geri sayım başladı. Akıncı dizisinde Komiser Cüneyt Özışık, Akıncı fragmanlarının dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Kimdir Cüneyt komiser? Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır. Akıncı'nın komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktar Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanı arttırdı.


YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİ?

Almanya'da dünyaya gelen Türk asıllı oyuncu Yılmaz Bayraktar Akıncı dizisinde yardımcı başrol olarak diziye dahil oldu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Ayça Erturan gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Akıncı'da Şükrü Özyıldız'ın en büyük düşmanı Yılmaz Bayraktar olacak.

Magazin Videoları