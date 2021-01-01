AKINCI'nın komiser Cüneyt'inden mesaj var! Bomba gibi 1. bölümüyle Akıncı ATV'de...

Akıncı 1. bölüm ile Atv ekranlarında izleyiciyi ekran başına kilitlyecek. Geri sayım başladı. Akıncı dizisinde Komiser Cüneyt Özışık, Akıncı fragmanlarının dikkat çeken oyuncuları arasında yer aldı. Kimdir Cüneyt komiser? Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrılmıştır. Akıncı'nın komiser Cüneyt'i Yılmaz Bayraktar Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanı arttırdı.

YILMAZ BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİ?

Almanya'da dünyaya gelen Türk asıllı oyuncu Yılmaz Bayraktar Akıncı dizisinde yardımcı başrol olarak diziye dahil oldu. Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Ayça Erturan gibi isimlerin başrolünü üstlendiği Akıncı'da Şükrü Özyıldız'ın en büyük düşmanı Yılmaz Bayraktar olacak.