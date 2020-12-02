Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...
Evlilik tarihi iple çekilen Hadise ve Kaan Yıldırım, doludizgin aşklarıyla magazin gündeminden düşmezken, ünlü çiftin arasına koronavirüs girdiği iddia edildi. Evlilik haberi beklerken ayrıldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan, ilişkileri hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmazken, ikilinin arasının açık olduğu dedikoduları güçlendi. Koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki Hadise ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde annesi Gülnihal Açıkgöz'den güzel haberler alan şarkıcı Hadise, anne özlemini sosyal medyada dile getirdi.
Geçtiğimiz ocak ayından bu yana aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiaları gündemde yerini koruyor. Koronavirüse yakalanan ve İstinye'deki evine geçtiği öğrenilen şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, ayrılık iddiaları hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmiyor.
Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. ile gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'a Belçika'dan sevindiren haber geldi. Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok sevdikleri haberleri çıkarken Kaan Yıldırım'ın da hayırlı damat olacağı konuşuluyor.