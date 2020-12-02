Haberler Galeri Magazin Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Evlilik tarihi iple çekilen Hadise ve Kaan Yıldırım, doludizgin aşklarıyla magazin gündeminden düşmezken, ünlü çiftin arasına koronavirüs girdiği iddia edildi. Evlilik haberi beklerken ayrıldıkları iddia edilen Hadise ve Kaan, ilişkileri hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklamada bulunmazken, ikilinin arasının açık olduğu dedikoduları güçlendi. Koronavirüse yakalanan 35 yaşındaki Hadise ise Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde annesi Gülnihal Açıkgöz'den güzel haberler alan şarkıcı Hadise, anne özlemini sosyal medyada dile getirdi.

02.12.2020 14:30 - Son Güncelleme: 02.12.2020 14:48
Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Geçtiğimiz ocak ayından bu yana aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddiaları gündemde yerini koruyor. Koronavirüse yakalanan ve İstinye'deki evine geçtiği öğrenilen şarkıcı Hadise ve oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, ayrılık iddiaları hakkında olumlu ya da olumsuz herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Koronavirüse yakalanan Hadise ise evden pozlar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Başarılı şarkıcı son olarak annesi ile fofotoğrafını 'Annemi özledim' notuyla paylaştı.

Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz'ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika'ya uçmuştu.

Hadise çok özledi! Kaan Yıldırım ayrılığı sonrası Hadise'den gelen paylaşım...

Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı. ile gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'a Belçika'dan sevindiren haber geldi. Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok sevdikleri haberleri çıkarken Kaan Yıldırım'ın da hayırlı damat olacağı konuşuluyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Masterchef'te Serhat Doğramacı'ya şeflerden bomba düğün hediyesi! Trabzon burma beşibiyerde...
Masterchef'te Serhat Doğramacı'ya şeflerden bomba düğün hediyesi! Trabzon burma beşibiyerde...