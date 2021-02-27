Güzel oyuncu Pınar Altuğ gençlik fotoğrafını paylaştı! Yorumlar gecikmedi...

Pınar Altuğ sere serpe yattığı gençlik fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! Kayınvalideden yorum gecikmedi. Çocuklar Duymasın'daki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Instagram paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 46 yaşındaki Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sosyal medyada sık sık olumsuz yorumlar alıyor ancak güzel oyuncu bu yorumlara artık esprili bir dille yaklaşarak gülüp geçiyor. Son olarak 'Bu fotoğrafın çekildiği anı dün gibi hatırlıyorum' notuyla gençlik halinden bir kare paylaşan Pınar Altuğ takipçilerini 2000 yılına götürdü. Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Hanım'dan yorum gecikmedi.