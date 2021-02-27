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Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! İşte son hali…

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! İşte son hali…
27.02.2021 08:51
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Türk sinemasının altın çağı olarak nitelendirilen Yeşilçam'a damga vuran isimlerin başında geliyor Gülşen Bubikoğlu. Yeşilçam'a filmleri ve güzelliğiyle damgasını vuran 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile evlendi ve yavaş yavaş elini eteğini sektörden çekti. Güzelliği hala dillere destan olan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sık sık paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor. Saçını kestiren oyuncu, 'Pandemide saçlar Rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' notuyla son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Gülşen Bubikoğlu'nun yeni imajı hayranları tarafından beğeni toplarken ardından en çok merak edilen kişi ise kızı oldu. İşte başta Gülşen Bubikoğlu'nun kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.


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