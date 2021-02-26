Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde yaşadığı evinde yangın çıkmış ve tüm eşyaları küle dönmüştü. Yangın sonrası borçluları tarafından icraya gönderilen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan destek geldi. Alişan'la birlikte sunduğu sabah programında gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı Akalın, "Bir kere o haciz borcu bende. Ben Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan'la birlikte senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok" dedi.

Demet Akalın'dan evi yanan Çılgın Sedat'a büyük destek... Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun, Beylikdüzü'ndeki 3 katlı villasında önceki gün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı esnada dışarıda olan ünlü şarkıcı, evine geldiğinde tüm eşyalarının kül olduğunu görmüş ve gözyaşlarına boğulmuştu.

"BORCUNU BEN ÖDEYECEĞİM"

Sabah programı sunan Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'ın evinden canlı yayın yaptı. Şarkıcının yangında küle dönen evini gören Alişan ve Demet Akalın, yaşananlara sessiz kalamadı.

Çılgın Sedat'a bu zor günlerinde haciz gönderildiğini öğrenen Demet Akalın, "Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar... Bir kere o haciz borcu bende. Ben Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan'la birlikte senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok" ifadelerini kullandı.