Günel Zeynelova'dan Burcu Esmersoy'a sert tepki

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azerbaycanlı Günel Zeynelova, çocuk yaşta adını geniş kitlelere duyurdu. Zeynelova'nın 1998 yılında çıkardığı Didem şarkısının klibinde ise Burcu Esmersoy oynadı. Esmersoy, 6 sene önce katıldığı bir programda kliple ilgili konuştu ve o açıklamalar yıllar sonra gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan açıklamayı gören Günel Zeynelova ise Esmersoy'a tepki gösterdi. Bunun üzerine Esmersoy, Günel Zeynelova'yı Instagram'da engelledi. İşte o açıklama ve Günel Zeynelova'nın tepkisi...

