Güllü’den Aleyna Tilki’ye zehir zemberek sözler: ‘’Balon bir şarkıcı’’

Bugün bir magazin programına konuk olan şarkıcı Güllü açıklamalarıyla gündem oldu. 2. Sayfa'ya konuk olan Güllü, Aleyna Tilki'yi sert bir dille eleştirdi. Sunucuların Aleyna Tilki'nin arabesk okuduğunu hatırlatmasıyla sinirlenen şarkıcı, "Aleyna Tilki denildiği zaman beni tepe tüylerim dikiliyor. Ben köşeli ve yüze konuşan bir kadınım. Ben Aleyna Tilki'yi sevmiyorum. Sanat olarak da sevmiyorum yapı olarak da sevmiyorum. Arabesk okuyamadığı için hiç sevmiyorum. Kişilik olarak tanımıyorum. Bana göre Aleyna Tilki balon bir sanatçı. 5 sene sonra Aleyna Tilki diye biri yok. Bu gençleri öyle bir pohpohluyorlar ki... 'Sen dünya starısın' diyorlar da bir ses ve duruş diye gerçek var. Bir saygı olmalı ama ben Aleyna'da o saygıyı göremedim. Yaptığı birçok saygısızlıklar var. Bu şekilde bir yere sadece anlık gelebilirsin" açıklamasında bulundu.