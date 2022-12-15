Gören tanımakta zorlandı! Çağatay Ulusoy'un son hali ortaya çıktı! Yeni imajı sosyal medya ikiye böldü! "Arda Kural sandım..."

Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Centilmen' dizisinde 'jigolo' karakterini canlandırmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy'un son hali ortaya çıktı. Çağataya Ulusoy'un yeni imajıyla verdiği poz sosyal medyada hızla yayılırken ünlü oyuncuyu görenler tanımakta zorlandı. Kimi sosyal medya kullanıcısı Ulusoy'un yeni imajını beğenirken kimisi "Nerede o eski Çağatay" yorumunu yaptı. Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Ulusoy'u meslektaşı Arda Kural'a benzetti. İşte Çağatay Ulusoy'un sosyal medyaya damga vuran son hali...