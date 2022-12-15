Gören tanımakta zorlandı! Çağatay Ulusoy'un son hali ortaya çıktı! Yeni imajı sosyal medya ikiye böldü! "Arda Kural sandım..."

Bir dijital platformun teklifini kabul eden Çağatay Ulusoy, Onur Bilgetay'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Centilmen' dizisinde 'jigolo' karakterine hayat verecek.

Her projesinde bambaşka bir imaja bürünen Ulusoy, yeni rolü için de tarz değiştirdi. Ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşılan Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.

Kimi sosyal medya kullanıcısı Ulusoy'un yeni imajını beğenirken kimisi "Nerede o eski Çağatay" yorumunu yaptı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, Ulusoy'u meslektaşı Arda Kural'a benzetti.